Udinese, Velazquez: "Non era facile contro il Parma"

L'allenatore dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato così ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata contro il Parma, come riferisce TuttoUdinese.it: "Penso che abbiamo fatto bene. Il bilancio è positivo, non era facile giocare contro un Parma che mancava in Serie A da tanto tempo e che aveva tanta voglia di far bene. E' un pareggio che vale quanto una vittoria. Il nostro pensiero è sempre quello di ptovare a vincere ma oggi aver pareggiato una partita come questa è stato positivo. In settimana ci alleniamo con intensità, oggi sono soddisfatto: abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Dopo il pari avremmo anche potuto vincere, abbiamo chiuso all'attacco e questo è positivo".