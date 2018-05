Uefa, stretta del Comitato Esecutivo su licenze club

A Kiev Comitato esecutivo approva nuovi regolamenti restrittivi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il Comitato Esecutivo Uefa, riunitosi a Kiev, ha approvato la nuova edizione dei regolamenti sulle licenze per club e sul fair play finanziario, "per rafforzare ulteriormente - sottolinea la confederazione europea - le regole esistenti e adattarle a un panorama calcistico in continua evoluzione". Secondo l'Uefa, i regolamenti - rivisti in collaborazione con le federazioni nazionali oltre a Eca, leghe calcio europee e FIFPro Europe - "aumenteranno la trasparenza perché i club saranno obbligati a pubblicare le loro informazioni finanziarie, compresi i pagamenti ai procuratori". Ci sarà "una maggiore armonizzazione dei principi di rendicontazione finanziaria e contabile sulle transazioni calcistiche, con requisiti contabili specifici per il trasferimento dei giocatori". Infine, si adotterà un approccio atto "ad anticipare eventuali problemi finanziari, con una serie di nuovi indicatori che consentiranno un monitoraggio più attento dei budget" da parte dell'Organo di controllo finanziario dei club.