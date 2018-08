UEFA Women's player of the year: vince Pernille Harder

È l'attaccante del Wolfsburg e della Danimarca Pernille Harder la vincitrice del UEFA Women's best player per la stagione 2017/18. La danese ha ha battuto la norvegese Ada Hegerberg e la francese Amadine Henry, entrambe del Lione anche se la serconda ha vestito anche la maglia del Portland Thorns.

Questa la classifica delle prima dieci classificate:

1 Pernille Harder (Wolfsburg e Danimarca) - 106 punti

2 Ada Hegerberg (Lione e Norvegia) - 61 punti

3 Amandine Henry (Portland Thorns/Lione e Francia) - 41 punti

4 Dzsenifer Marozsán (Lione e Germania) - 32 punti

5 Lucy Bronze (Lione e Inghilterra) - 20 punti

6 Lieke Martens (Barcellona e Olanda) - 17 punti

7 Wendie Renard (Lione e Francia) - 16 punti

8 Fran Kirby (Chelsea e Inghilterra) - 15 punti

9 Eugénie Le Sommer (Lione e Francia) - 13 punti

10 Shanice van de Sanden (Lione e Olanda) - 7 punti

🌟 UEFA Women's Player of the Year 2017/18 🌟

2012/13 @NAngerer🇩🇪

2013/14 @NaddelKe🇩🇪

2014/15 Célia Šašić🇩🇪

2015/16 @AdaStolsmo🇳🇴

2016./17 @liekemartens1🇳🇱

... and 2017/18 @PernilleMHarder🇩🇰

Congratulations to the new @UEFA Women's Player of the Year🏆

— #UWCL (@UWCL) 30 agosto 2018