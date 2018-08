UFFICIALE: Atalanta, collaborazione con il Ponter San Pietro-Isola

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. Juve, CR7 rinuncia al Portogallo: niente Nations League contro l'Italia - Leggi la news, CLICCA QUI! Napoli, pronto il rinnovo per Zielinski: De Laurentiis...

Sampdoria, terapie e fisioterapie per Praet e Regini

Frosinone, differenziato per Ciofani e terapie per Hallfredsson

Genoa, differenziato per Favilli, Sandro, Medeiros e Romero

Inter, nulla di grave per Vrsaljko ed Asamoah

Lazio, ancora out Luiz Felipe e Berisha. Tornerà a disposizione Patric

Sassuolo, lavoro differenziato per Boateng, Magnanelli e Peluso

Napoli, lavoro differenziato per Mario Rui e Fabian Ruiz

Verso Milan-Roma, Abate e Caldara in vantaggio su Calabria e Musacchio

Preliminari Champions League, le partite in programma per oggi

Cruz: "Inter, a Lautaro Martinez serve tempo. Come successe a me"

Atalanta, l'undici anti-Copenaghen: Gasperini con il dubbio in attacco

SPAL, Vagnati e il primato: "Non scherziamo, obiettivo è la salvezza"

Platini boccia la Var: "Non porta giustizia"

Platini boccia l'affare CR7-Juve: "Operazione che non capisco"

Bologna, problemi in attacco: Inzaghi pensa di riesumare Destro

Italia U21, domani i convocati per le due amichevoli

A far gli onori di casa il Responsabile del Settore Giovanile Maurizio Costanzi, il Responsabile dell'Attività di Base Stefano Bonaccorso e il Coordinatore del Progetto Scuole Calcio Loris Margotto. Graditi ospiti per il Ponte San Pietro-Isola il Presidente Onorario Livio Galbusera, il Presidente Marziale Bonasio e il Direttore Generale del Settore Giovanile Paolo Villa.

L'Atalanta con questa iniziativa vuole ribadire e potenziare la propria presenza sul territorio, legandosi a una realtà importante come il Ponte San Pietro-Isola, con l'obiettivo di sviluppare progetti comuni nella crescita e nella formazione dei giovani calciatori.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

