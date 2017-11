UFFICIALE: Chris Coleman si dimette da CT del Galles

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chris Coleman non è più il CT del Galles. È lo stesso allenatore 47enne ad aver rassegnato le sue dimissioni in giornata con effetto immediato. Coleman ha portato la sua Nazionale allo storico traguardo della semifinale agli ultimi campionati Europei, ma non è riuscito a qualificarsi per i Mondiali.