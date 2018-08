UFFICIALE: Gozzano, dalla Juventus torna Galvagno

JUVE, INSIDIE SPAGNOLE PER MARTIAL E RABIOT. KEAN VERSO IL MARSIGLIA. NAPOLI-KOULIBALY ACCORDO FINO AL 2023. INTER, KARAMOH VERSO L'ADDIO. JOAO MARIO E CANDREVA RESTANO. LA LAZIO PENSA AI RINNOVI DEI BIG, LA FIORENTINA A QUELLO DI SIMEONE. TORINO: LJAJIC E NIANG AI SALUTI La Juventus...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 agosto

Novara, Ragone se ne va in prestito al Messina in D

Coppa Italia Serie C, gli orari del 2° e 3° turno

L'editoriale sulla C - Riduzione sì, ma senza forzature

Novara, risoluzione del contratto per Simeri

DS Pro Vercelli: "Mercato chiuso, faremo acquisti solo in caso di B"

Monopoli, risoluzione per Salvatore Russo

AlbinoLeffe, per l'attacco fari puntati su Bianchi

Ternana, botto in attacco. Dal Foggia arriva Nicastro

Trapani, torna Garufo in difesa

Monopoli, tesserato Gerardi in attacco

Robur Siena, non solo mercato in entrata: si pensa anche alle uscite

Catania, Lo Monaco: "Rassegnati alla C? Per nulla"

Vitofrancesco: "Io all'Alessandria? Problema numero over"

Padova, per Russo resta solo il Trapani

Ritrovare casa propria dopo 30 mesi di formazione alla Juventus. Questo il cammino di Giacomo Galvagno (18), attaccante che riabbraccia la squadra dove ha esordito e segnato giovanissimo nel campionato di Promozione. Ora il Fossano milita in Eccellenza e potrà contare su un giocatore che in certe categorie potrà subito dire la sua. Il trasferimento dai bianconeri, fa sapere il club azzurro, è a titolo definitivo.

