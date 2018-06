UFFICIALE: Juventus, Dal Canto non è più il tecnico della Primavera

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La semifinale playoff con l’Inter è stata l'ultima partita di Alessandro Dal Canto alla guida della Juventus Primavera. L'allenatore non sarà alla guida della Primavera per il 2018/19. La Juventus vuole ringraziare Dal Canto per la professionalità e le qualità dimostrate durante tutto l'arco della stagione. E’ stata un'ottima annata che ha portato la Primavera ad un passo dalla finale playoff grazie ad una strepitosa rimonta nella parte conclusiva del campionato, oltre al raggiungimento delle semifinali del torneo di Viareggio e gli ottavi di Coppa Italia.