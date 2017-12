UFFICIALE: Kakà dice addio al calcio giocato: "Milan? Vedremo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Kakà annuncia il proprio addio al calcio. Lo ha confermato l’ex trequartista di Milan e Real Madrid ha parlato ai microfoni di Globo Esporte, confermando le indiscrezioni: “Il mio ciclo come calciatore professionista finisce qui. Avevo bisogno di un po’ di tempo per pensare e prendere una decisione in tranquillità, poi ho chiesto ad alcune persone a me molto vicine, i miei genitori, mio fratello, la mia ragazza e la moglie di mio fratello, cinque persone, un periodo di preghiera. Sono andato in Europa per vedere alcune partite, l’eccitazione del gioco lì dove il calcio ha davvero raggiunto il suo pieno potenziale. E in maniera molto consapevole sono giunto alla conclusione che è arrivata l’ora di finire la mia carriera da giocatore professionista. Ora mi preparerò a continuare nel mondo del calcio con un altra funzione, ma non sarà più come un giocatore professionista. Mi piacerebbe lavorare in un club come manager, direttore sportivo, o comunque con un ruolo da collante tra campo e società. E’ vero che il Milan recentemente mi ha fatto una proposta, vedremo”.