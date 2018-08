UFFICIALE: l'ex Lazio Cissé riparte dall'A.C. Vicenza 1902

Colorito, sanguigno, talvolta focoso. Quando si arrabbia a volte è meglio stargli alla larga, ma dopo due minuti tutto passa, torna il sorriso e amici come prima. Più di prima. Rino Foschi è sinonimo di garanzia. E lo ha riscoperto anche quest’anno il Palermo di Maurizio Zamparini....

PSG, Tuchel: "Primo tempo orribile, fortunati a non perdere 3-0"

Siviglia, Machin: "Sarabia via? No, è felice qui e vuole restare"

Wolfsburg, aumentata l'offerta per Cornet: il Lione chiede 20 mln

Liga, buona la prima per il Barcellona: 3-0 all'Alaves, doppio Messi

Chelsea, Sarri: "Hazard e Kovacic non possono giocare ancora 90 minuti"

AS titola: "CR7 debutta senza gol"

PSG, L'Equipe su Mbappé: "Come un messia"

Man United, il Barça molla la presa per Pogba: obiettivo per la prossima estate

Manchester City, occhi su Neves per il mercato di gennaio

Celtic, il Tottenham pronto ad un'offerta di 10 milioni per Tierney

Chelsea, Drinkwater in uscita: il club ascolterebbe le offerte

Liverpool, pronto l'aumento di stipendio per Robertson

Chelsea, E. Hazard: "Non partirò quest'anno, sono felice qua"

Manchester United, Mourinho: "Non voglio parlare di mercato"

Man City-Huddersfield, le formazioni ufficiali: Sterling e Mahrez in panchina

Manchester United, Sanchez non prenderà parte alla trasferta di Brighton

Una storia che ha dell’incredibile. L’ex Lazio Djibril Cissé ha accettato la proposta dell’A.C. Vicenza 1902. La società è di proprietà del duo francese Christian Payan e Brice Desjardins, in lizza anche per acquisire all’asta il vecchia Vicenza calcio. La squadra è ancora priva dell’affiliazione FIGC e alla Terza Categoria anche se è stato chiesto al Comitato Regionale Veneto, si legge su trivenetogoal.it - di partecipare ad un campionato superiore.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy