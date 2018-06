UFFICIALE: Parma, Casagrande nuovo CFO del club

Fonte: http://parmacalcio1913.com

Il Parma Calcio 1913 comunica che il proprio organigramma si arricchisce di una nuova figura. Valerio Casagrande, infatti, è il nuovo Chief Financial Officer della società crociata. Nato a Borgomanero (Novara) il 13 settembre 1977, Casagrande ha ricoperto negli ultimi 7 anni per la Lega di Serie B il ruolo di Responsabile Finanza e Controllo di Gestione. In passato ha lavorato anche per Italmobiliare (holding finanziaria del gruppo Italcementi), è stato consulente per Protiviti (società di consulenza americana) e revisore esterno per la Deloitte. A Valerio il benvenuto da parte del Parma Calcio e i migliori auguri per questa nuova avventura.