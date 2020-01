Al grande pubblico è noto soprattutto per i programmi in Tv, da Campioni a Uomini e Donne. Ma il calcio è sempre stato il palcoscenico preferito di Sossio Aruta, attaccante classe 1970, che vanta una lunga carriera nelle serie minori italiane. E non si ferma: alla soglia dei 50 anni (li compirà, per essere onesti) riparte infatti dal Mesagne, squadra pugliese militante nel campionato di Eccellenza. Lo ha annunciato lo stesso club salentino.

Il Mesagne Calcio (Atl. Veglie) comunica l'acquisto di Sossio Aruta, attaccante, classe 1970.

Soprannominato Re Leone,...