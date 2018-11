UFFICIALE: Thohir riparte dall'Oxford United: nuovo membro del CdA

© foto di Francesco Fontana

Adesso è ufficiale: Erick Thohir entra nel board dell'Oxford United. Ad annunciarlo è il club inglese attraverso il propri canali. "Conosco Tiger (soprannome del presidente Sumrith Thanakarnjanasuth, ndr) da molto tempo e appena mi ha detto che stava cercando qualcuno da coinvolgere nell'Oxford United mi sono interessato per supportarlo in qualche modo. Molte persone conoscono la città, ma ero interessato anche alla squadra. Mi sono informato sulla sua storia, il 125° anniversario dimostra che il club è nel cuore di Oxford e quanto i tifosi siano una parte importante nella costruzione del club. Penso che abbiamo bisogno di prendere da questa storia lo spirito del club. Se posso aggiungere la mia esperienza per far crescere il club sarà una gran cosa per tutti. Guardo avanti per lavorare con Tiger, il board e il management e voglio incontrare la famiglia dell'Oxford United molto presto". Gli Yellows giocano attualmente nella terza serie inglese.