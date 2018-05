Ufficializzate le date di EURO 2020: il 12 giugno a Roma la gara inaugurale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prenderà il via venerdì 12 giugno (ore 21) allo stadio Olimpico di Roma UEFA EURO 2020, il primo Campionato Europeo itinerante della storia che per celebrare i 60 anni della competizione si giocherà in 12 diverse città del continente. Le date di tutte le partite del torneo sono state ufficializzate oggi in occasione della riunione del Comitato Esecutivo UEFA a Kiev.

A Roma, scelta per ospitare la gara inaugurale, si giocheranno mercoledì 17 giugno e sabato 21 giugno (orari da definire) le altre due gare del Gruppo A, mentre, come annunciato lo scorso 7 dicembre, sarà Baku ad ospitare le altre tre gare del raggruppamento il 13, 17 e 21 giugno. Nella fase a gironi, in programma dal 12 al 24 giugno, si disputeranno dalle due alle quattro partite al giorno, mentre gli ottavi di finale si giocheranno dal 27 al 30 giugno.

Lo stadio Olimpico sarà inoltre teatro sabato 4 luglio (ore 21) di uno dei quarti di finale, con gli altri tre incontri che si disputeranno il 3 luglio a San Pietroburgo (ore 18) e Monaco (ore 21) e il 4 a Baku (ore 18). Semifinale e finale si giocheranno al Wembley Stadium di Londra, rispettivamente il 7 e 8 luglio alle 21 e il 12 luglio allo stesso orario.