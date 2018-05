Un filo lungo 21 anni che lega il Mondiale maschile e quello femminile

Da Francia 1998 a Francia 2019, dal calcio maschile a quello femminile c'è un filo conduttore che non si spezza. È quello legato alla mascotte della competizione. Dieci giorni fa infatti la FIFA ha presentato la mascotte della prossima competizione mondiale femminile un “Gallus gallus domesticus” di nome Ettie figlia di quel Footix che fu mascotte nel '98 quando i padroni di casa alzarono la loro prima Coppa del Mondo al cielo.

La storia, come riportato da L Football, narra che il nome Ettie derivi dalla parola stella, la stessa che fu lanciata in cielo durante la Coppa del Mondo del '98 per illuminare la notte. Dopo tantissimi anni passati nelle galassie, la stella è tornata da Footix sotto forma di figlia.

Welcome to the team, Ettie! 🙌🐤

Meet the official mascot of the FIFA Women's World Cup France🇫🇷 2019!

And guess what? She's the daughter of #WorldCup France 1998 mascot Footix!⁰#FIFAWWC #DareToShine pic.twitter.com/cgfRR1kBGe

