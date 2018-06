Un talento al giorno, Nicolas Gonzalez: il nuovo Dybala sogna l'Europa

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'Argentina, storicamente, è patria di grandi attaccanti. Uno dei "nuovi" talenti sfornati dal calcio argentino porta il nome di Nicolas Gonzalez, esterno offensivo classe '98 che all'occorrenza può giocare anche come seconda punta. In patria si fanno già paragoni eccellenti, con il talento dell'Argentinos Juniors che viene definitivo il nuovo Dybala. Gonzalez nasce esterno offensivo, un ruolo dove si esprime al meglio grazie alla sua velocità ed alla sua abilità nell'uno contro uno. Negli ultimi anni si è spostato verso il centro dell'area di rigore, giocando spesso e volentieri come seconda punta. In estate potrebbe fare il grande salto verso l'Europa: lo scorso anno era stato seguito dalla Roma, oggi è la Fiorentina ad aver chiesto informazioni.

Nome: Nicolas Gonzalez

Data di nascita: 6 aprile 1998

Nazionalità: argentina

Ruolo: attaccante

Squadra: Argentinos Juniors

Assomiglia a: Paulo Dybala