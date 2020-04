Una buona notizia per Jimmy Greaves. L'ex bomber esce dall'ospedale dopo una crisi

Jimmy Greaves è di nuovo a casa. Il massimo goleador nella storia del calcio inglese - riporta il Corriere dello Sport - è stato rilasciato dall'ospedale dove era stato ricoverato la scorsa settimana per una questione di salute non specificata (ma, precisa la famiglia che ha chiesto il rispetto della privacy, non legati al Coronavirus). La famiglia però ha fatto sapere che "sta molto meglio e si sta riposando a casa". Greaves ha segnato in carriera ben 357 reti nel massimo campionato inglese: 124 per il Chelsea, 220 per il Tottenham e 13 per il West Ham.