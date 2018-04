Under 15, successo 2-0 sulla Croazia. Berto e Pisapia in rete

Fonte: TuttoNazionali.com

© foto di Luigi Gasia

Nella 2^ giornata del Girone A della fase a gironi della 25ª edizione del Torneo delle Nazioni l'Italia Under 15 del CT Antonio Rocca vince per 2-0 contro la Croazia Under 15 del selezionatore Mladen Ivančić.

Gli Azzurrini, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Gabriele Berto, hanno chiuso definitivamente i conti al 43' con Luciano Pisapia.