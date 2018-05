Under 19, domani il sorteggio della fase finale degli Europei

La UEFA, attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto che domani, mercoledì 30 maggio, alle ore 11:00 CET a Vaasa (Finlandia) si terrà il sorteggio della fase finale della UEFA European Under-19 Championship 2018 in programma dal 16 al 29 luglio in Finlandia. Oltre agli Azzurrini si sono qualificate le selezioni Under 19 dei padroni di casa, di Francia, Inghilterra, Norvegia, Portogallo, Turchia e Ucraina.