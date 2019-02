Under 20, i 26 convocati di Nicolato: prima chiamata per Ghidotti

© foto di Giuseppe Ingrati/Uff. Stampa FIGC

Sono 26 i giocatori convocati, di cui cinque alla prima chiamata, dal ct Nicolato per i tre giorni di raduno dell'Under 20 azzurra: il più giovane, Simone Ghidotti, portiere della Primavera della Fiorentina; il centrocampista dell’Albissola di origine tunisina in prestito dal Torino, Shady Oukhadda; Andrè Anderson, trequartista della Salernitana; Domenico Roberto Alberico, giocatore di origine italiana, ala destra della seconda squadra dell’Hoffenheim e il difensore della Primavera dell’Atalanta, Nadir Zortea.

Il prossimo impegno per gli Azzurrini è in programma giovedì 21 marzo contro la Repubblica Ceca, penultimo incontro del Torneo 8 Nazioni che l’Italia chiuderà in casa della Svizzera lunedì 25 marzo. L’elenco dei convocati

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Michele Cerofolini (Bisceglie), Simone Ghidotti (Fiorentina);

Difensori: Gabriele Zappa (Inter), Federico Valietti (Crotone), Nadir Zortea (Atalanta), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Pellegrini (Cagliari), Riccardo Cargnelutti (Roma), Alessandro Buongiorno (Carpi), Luca Ranieri (Foggia);

Centrocampisti: Andrea Marcucci (Foggia), Andrea Danzi (Hellas Verona), Emanuele Torrasi (Milan), Davide Frattesi (Ascoli), Andrea Colpani (Atalanta), Shady Oukhadda (Albissola), Domenico Roberto Alberico (Hoffeneim), Mirko Antonucci (Delfino Pescara), Christian Capone(Delfino Pescara), Filippo Melegoni (Delfino Pescara), André Anderson (Salernitana);

Attaccanti: Andrea Pinamonti (Frosinone), Gabriele Gori (Livorno), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Marco Olivieri (Juventus).