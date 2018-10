Under 21, Di Biagio: "30-40 giocatori nel gruppo, a giugno le somme"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Di Biagio, nel giorno che precede la sfida al Belgio, parla così del gruppo degli azzurrini e della possibilità di tornare a giocare alla Dacia Arena di Udine: “Per tornare a giocare qui dovremo per forza arrivare in finale, perché altrimenti non saremo impegnati alla Dacia Arena. Dunque la speranza è proprio quella di tornarci. Intanto, speriamo anche di disputare con il Belgio una bellissima gara. E di fare risultato, naturalmente. C’è una serie di motivi che ci spinge a fare bene domani. Speriamo anche che venga tanta gente, perché la partita è di livello, il Belgio è una bella squadra, noi siamo in crescita: la volontà nostra è giocare un buon calcio e far divertire la gente. Scuffet? Ha vissuto momenti difficili, sono felicissimo che ne sia uscito, ora dia continuità alle sue buone prestazioni. Nel gruppo abbiamo 30-40 giocatori su cui stiamo lavorando – ha spiegato Di Biagio -, guardiamo chi è in Nazionale maggiore e chi è nelle nazionali giovanili, lavoriamo in simbiosi poi da qui a giugno tireremo le somme. Noi per il momento siamo contenti”.