Under 21, Di Biagio: "Il problema è il minutaggio. I nostri ragazzi faticano"

Il commissario tecnico dell'Under 21 Luigi Di Biagio, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così della crescita del movimento e dei giocatori italiani: "Negli ultimi anni abbiamo ottenuto ottimi risultati con le nazionali giovanili. Il problema è tra la selezione Under 21 e lo step successivo dove tutti i calciatori spiccano il volo, mentre i nostri fanno fatica. Non è un’accusa rivolta ai club o agli allenatori, ma solo una constatazione. I ragazzi avranno anche dei demeriti, però avrei voglia di vederli più spesso in campo. La preoccupazione è sempre la stessa, il minutaggio".