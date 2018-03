Under 21, i 24 convocati di Evani: prima volta per Edera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 24 i convocati da parte del commissario tecnico dell'Under 21 Alberico Evani, che nelle prossime due gare sostituirà Luigi Di Biagio, chiamato a sua volta sulla panchina della Nazionale maggiore per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. Per l’ex tecnico dell’Under 18, dell’Under 19 e dell’Under 20, la novità principale è l’attaccante del Torino Simone Edera, alla sua prima chiamata con l’Under 21. La Nazionale si radunerà nella serata di domenica 18 marzo a Roma e si allenerà

lunedì e martedì sul campo del Mancini Park Hotel per poi partire alla volta di Perugia, dove giovedì 22 marzo (ore 18.30) allo stadio ‘Curi’ affronterà la Norvegia. Il giorno seguente gli Azzurrini torneranno a Roma e domenica 25 marzo voleranno a Belgrado per affrontare martedì 27 (ore 18.30) i padroni di casa della Serbia al ‘Karadjordje Stadium’ di Novi Sad. Di seguito l’elenco dei convocati diramati dal sito ufficiale della FIGC:

Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (SPAL), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann

(Novara), Gianluca Mancini (Atalanta), Raoul Petretta (Basilea), Giuseppe Pezzella

(Udinese), Filippo Romagna (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Rolando

Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Spezia), Luca

Valzania (Pescara);

Attaccanti: Alberto Cerri (Perugia), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Torino),

Simone Palombi (Salernitana), Vittorio Parigini (Benevento), Daniele Verde (Verona),

Luca Vido (Cittadella).