Under 21, Italia-Germania: Di Biagio se la gioca con la BBC

Grande novità nell'undici dell'Italia Under 21, che stasera si gioca l'accesso alle semifinali dell'Europeo Under 21 attualmente in corso in Polonia. La formazione che Di Biagio mette in campo non prevede infatti il centravanti, ma tre attaccanti rapidi come Chiesa, Bernardeschi e Berardi. Nessuna sorpresa invece sull'altro versante, con tutti i migliori in campo per la Germania: attenzione alla grande vena di Gnabry, in grande forma ultimamente.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Conti, Caldara, Rugani, Barreca; Benassi, Pellegrini, Gagliardini, Chiesa; Bernardeschi, Berardi.

GERMANIA (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud, Arnold; Weiser, Meyer, Gnabry; Selke.