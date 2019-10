© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono tante le novità decide da Paolo Nicolato per la sfida di qualificazione agli Europei Under 21 in programma nel pomeriggio a Yerevan, capitale armena. Cutrone prende il posto di Pinamonti nel tridente titolare, con Sottil ala destra in luogo di Frattesi, arretrato a centrocampo, al fianco di Locatelli e Zanellato. In difesa invece Adjapong parla titolare sulla corsia di destra, mentre Ranieri affianca Bastoni al centro della difesa, mentre Pellegrini agirà come terzino a sinistra. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida, in programma alle 20.30 locali, le 18.30 italiane:

ARMENIA U21 (4-2-3-1): Aslanyan; Mkrtchyan A., Khachumyan, Daniielian, Grigoryan E.; Harutyunyan, Mkrtchyan R.; Melkonyan, Bichakhchyan, Nahapetyan; Hovhannisyan A.

Allenatore: Flores.

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Bastoni, Ranieri, Pellegrini; Frattesi, Locatelli, Zanellato; Sottil, Cutrone, Scamacca.

Allenatore: Paolo Nicolato.