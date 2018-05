Under 21, tornato a casa Cutrone e Depaoli. Prima per Tumminello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua il viavai nella rosa dell'Under 21 di Di Biagio: Patrick Cutrone e Fabio Depaoli hanno lasciato stamane il ritiro della squadra. L'attaccante del Milan ha riportato un risentimento muscolare durante la gara amichevole contro il Portogallo disputata venerdì scorso; il centrocampista del Chievo Verona a causa del persistere dei problemi legati all'infortunio riportato nel club di appartenenza. In vista della gara amichevole di domani contro la Francia, in programma domani a Besancon (ore 21.00), il Tecnico Luigi Di Biagio ha convocato l'attaccante del Crotone Marco Tumminello (prima convocazione in under 21).