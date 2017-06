Under 21, Uva: "Contro la Spagna possiamo farcela. Non conta solo la forza"

© foto di Federico De Luca

Michele Uva, direttore generale della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della semifinale dell'Europeo Under 21 tra Italia e Spagna in programma per stasera: "Le ho viste tutte e tre, è normale che uno con la mia carica ci sia. L'Italia è l'Italia e deve giocare fino in fondo tutte le partite, poi chiaramente non conta solo la forza ma alcuni momenti saranno decisivi, comunque sia contro la Spagna possiamo farcela. Tavecchio sta arrivando, oggi parliamo solo dell'Under 21, perché i nostri giovani stanno facendo benissimo. Siamo contenti di come stanno andando le cose, ringraziamo le società che hanno capito che crescere i giovani italiani è una cosa più bella dal comprare stranieri. Donnarumma? Siamo concentrati solo sulla partita. Abbiamo un codice di comportamento ma non ne parleremo certo oggi".