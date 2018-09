United, Mourinho: "Dalot già tra i migliori terzini destri d'Europa"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico dello United José Mourinho ha analizzato il rotondo successo (0-3) degli inglesi sul campo dello Young Boys ai microfoni di BT Sport: "Non siamo stati fenomenali, ma abbiamo fatto abbastanza bene. Dopo il primo gol eravamo in controllo, dopodiché si è trattato semplicemente di segnare le reti che ci servivano per darci la giusta stabilità. Pogba era un po' stanco nel secondo tempo, ma ha giocato molto bene. Ci ha dato la velocità che ci serviva in alcuni momenti, il primo gol è stato bello, il rigore è simbolo di personalità. Dalot ha giocato un'ottima partita, è già tra i migliori terzini destri in Europa e ha una carriera davanti allo United. Vorrei parlare di entrambi i terzini: anche Shaw ha fatto bene".