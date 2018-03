United, Mourinho: "Delusione, difficile ribaltarla dopo il loro gol"

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester United cade in casa contro il Siviglia e saluta la Champions League agli ottavi. José Mourinho ha analizzato la gara ai microfoni di Premium Sport: "Quando pareggi fuori casa rimane sempre la sensazione che devi vincere in casa. È una delusione, loro hanno segnato prima di noi. È stata una partita equilibrata, non mi piace dire difensiva, hanno fatto bene in possesso. Dopo il gol era difficile ribaltarla, avremmo potuto segnare noi, ma hanno segnato loro, dopo il due a zero è diventato impossibile."