Uruguay, Vecino non basta: sconfitta in amichevole con la Corea del Sud

L'Uruguay esce sconfitto dalla trasferta amichevole di Seul contro la Corea del Sud. A decidere l'incontro sono state le reti di Hwang (66') e Jung Woo-Young (79'), che hanno reso vano il provvisorio pareggio di Vecino (72') su assist di Torreira. Oltre al centrocampista dell'Inter, in campo per 90 minuti, spazio dal 1' anche per i terzini di Lazio e Milan Caceres e Laxalt, oltre al centrocampista della Juventus Bentancur.