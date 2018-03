USA, esordio per Tim Weah: primo 2000 a vestire la maglia americana

Timothy Weah, attaccante del Paris Saint-Germain e figlio del presidente della Liberia ed ex attaccante del Milan George, è il primo giocatore nato negli anni 2000 a vestire la maglia della Nazionale degli Stati Uniti. Il 18enne è entrato al minuto 86 nella sfida tra la squadra a stelle e strisce e il Paraguay, disputata nella notte e vinta 1-0. La Federazione americana ha voluto celebrare l'evento con un post sui social network.

The first of the new millennium.@TimWeah steps on and paves the way for the Y2K generation » https://t.co/ZS4q6qxv5V pic.twitter.com/vLhLWHawZy

— U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 28 marzo 2018