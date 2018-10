Usain Bolt: "La Juve è forte. Ma stasera vince 1-0 lo United"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Usain Bolt, ex campione di dei 100 metri che oggi si interessa di calcio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di stasera fra Manchester United (sua squadra del cuore) e Juventus: "Tifo Red Devils per Van Nistelrooy. La Juve è forte, ma stasera vince il mio United 1-0. CR7? E' un grande, ma a cena inviterei Zidane", le parole del giamaicano che chiude col suo futuro dopo l'esperienza in Australia: "Mi sono divertito con i Mariners. Ora stiamo parlando del futuro, vediamo...".