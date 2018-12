© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Uva, vicepresidente UEFA, ai microfoni di Radio Rai spiega l'addio alla Federcalcio: "Con la FIGC non c'erano i presupposti per andare avanti ma sono contento di quello che ho lasciato, come la crescita del movimento calcistico giovanile e femminile e di questo ringrazio Carlo Tavecchio".