Uva sollevato dalla FIGC: "Strategia denigratoria, dato mandato ai legali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La storia tra la FIGC e il suo direttore generale Michele Uva rischia di finire in tribunale. Dopo la notizia di ieri, relativa alla sospensione del dg per valutare le posizioni di vertice, il dirigente ha diramato un comunicato stampa: "A seguito della notizia diffusa dall’Ansa, che riporta di informazioni trapelate dalla Figc nell’ambito della strategia meramente denigratoria intrapresa a mio danno, ho provveduto a diffidare espressamente il Presidente della Federazione, Gabriele Gravina, dal perpetrare tale condotta lesiva della mia immagine e della mia reputazione a livello nazionale e internazionale, dando al contempo incarico a un legale per la tutela dei miei interessi".