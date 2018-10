Vaciago su Tuttosport: "Un assalto per distruggere il fenomeno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Guido Vaciago, prima firma di Tuttosport, parla del caso Cristiano Ronaldo e delle implicazioni che potrebbe avere: "Cristiano Ronaldo passa all’attacco, situazione piuttosto comune per lui, anche se questa volta dovrà farlo lontano da un campo e dalla porta avversario dove sa essere devastante. Ronaldo passa all’attacco e curiosamente lo fa per difendersi. Difendersi dalle infamanti accuse che stanno aleggiando intorno al suo personaggio pubblico. Accuse contro le quali si scaglieranno i suoi legali nei prossimi giorni con una vera e propria contraerea mediatica. L’obiettivo è smontare l’idea che Cristiano Ronaldo abbia stuprato Kathryn Mayorga nella notte del 13 giugno 2009 in un lussuoso albergo di Las Vegas".