Valencia, Marcelino: "Orgogliosi di aver affrontato Juventus e United"

Una grande vittoria per il Valencia, che al Mestalla ha battuto il Manchester United per 2-1. Al termine della partita il tecnico degli spagnoli Marcelino ha commentato la gara: "Sappiamo che abbiamo affrontato nel girone due giganti in Europa, non abbiamo centrato il nostro obiettivo di qualificarci ma possiamo essere molto orgogliosi per il nostro impegno e i punti totali conquistati", ha detto l'allenatore del Valencia che retrocede così in Europa League come miglior terza.