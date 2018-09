Valencia, verso la Juventus: emergenza a centrocampo per Marcelino

© foto di J.M.Colomo

Tuttosport fa il punto sull'infermeria del Valencia, avversaria Champions della Juventus. Kondogbia è ai box per qualche giorno, Coquelin è appena rientrato in gruppo e potrebbe così giocare Wass in mediana con Parejo. Una falla importante, resa più profonda dall'assenza di Garay in difesa.