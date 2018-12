Van der Meyde: "Inter avanti. Io idolo nerazzurro? Strano ma bellissimo"

© foto di Federico De Luca

Andy Van der Meyde parla dell'Inter attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. In vista della sfida contro il PSV, l'ex calciatore olandese ha detto: "Spero che l’Inter passi agli ottavi. I nerazzurri sono la mia squadra, sono ancora tifoso interista. Per il Tottenham al Camp Nou sarà difficile. Il Barcellona potrebbe mettere in campo una squadra B, gli inglesi andranno con la squadra più forte: sarà una partita interessante. Il PSV a Milano non ha niente da perdere, ha giovani di valore come Lozano. Ma sono certo di una cosa: quando l’Inter gioca in casa e deve vincere, l’Inter alla fine vince", le parole del calciatore che resta ancora un mito per la curva interista: "È strano ma bellissimo. Non mi hanno mai dimenticato anche se non ho giocato molto bene il secondo anno. Tre anni fa sono venuto a San Siro: ero già senza capelli, avevo il cappello ed ero seduto in tribuna. Qualcuno mi ha riconosciuto, mi hanno chiamato dalla Curva Nord e sono andato tra i tifosi: hanno cantato per me, è stato davvero emozionante", ha detto.