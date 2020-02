vedi letture

VAR a chiamata? Il Vicepresidente UEFA: "Il protocollo va uniformato, non è semplice"

Michele Uva, vicepresidente dell'UEFA, parlando a Radio Kiss Kiss si è soffermato sulla novità del VAR a chiamata che potrebbe entrare nel calcio: "Bisogna evolvere nel protocollo e non è semplice. In tutti i campionati si vede che c'è disomogeneità. Il protocollo va uniformato, ma il VAR è una novità epocale per il calcio, un grande aiuto per gli arbitri. La decisione finale però spetta sempre a loro, qualcosa può essere modificato. Challenge? Lo vedo come un'interferenza che va contro l'indipendenza della scelta dell'arbitro sulla decisione finale".