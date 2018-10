Veloso su CR7: "Non mi sarei mai aspettato che lasciasse il Real Madrid"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il neo centrocampista del Genoa Miguel Veloso ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell'arrivo del connazionale Cristiano Ronaldo in Italia: “Non mi sarei mai aspettato che lasciasse il Real Madrid, la Juventus ha fatto un grandissimo acquisto con lui perché oltre che un campione si è portato a casa un esempio per ogni calciatore. Ho lavorato con lui in Nazionale ed è un professionista incredibile dentro e fuori dal campo. La Juve ha fatto un passo avanti verso i propri obiettivi con il suo arrivo”.