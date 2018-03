Vendita Milan: pm Milano apre fascicolo

E' 'modello 45' senza ipotesi reato su segnalazioni Uif-Gdf

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Sulle tre "segnalazioni di operazioni sospette", trasmesse nei mesi scorsi dall'Unità di informazione finanziaria di Bankitalia alla Gdf in relazione alla vendita del Milan all'imprenditore cinese Yonghong Li, in Procura a Milano è aperto, allo stato, un fascicolo 'a modello 45', ossia il registro degli atti non costituenti notizia di reato. Un fascicolo, dunque, al momento senza ipotesi di reato né indagati. Lo si è appreso oggi in merito agli accertamenti da parte degli inquirenti milanesi di cui si era già parlato lo scorso gennaio.