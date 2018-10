Venezia, il presidente Tacopina ospite di Perez a Madrid per la Champions

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un pezzo di Serie B in Champions League. Già, perché il numero uno del Venezia, Joe Tacopina, dopo aver presenziato ieri all'Assemblea elettiva della FIGC, sarà a Madrid questa sera. Lo statunitense, infatti, sarà al Santiago Bernabeu ospite del presidente Florentino Perez. I due hanno un rapporto di vecchia data e stasera il presidente dei veneti, fresco di cambio tecnico da Vecchi a Zenga, sarà in Spagna per la Champions.