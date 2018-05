Venezia, Inzaghi: "Nessun calcolo, Foggia squadra insidiosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Questa è una partita che aspettiamo da due anni, ci manca un solo punto per i play off ma oggi dobbiamo solo vincere", parola del tecnico del Venezia, Filippo Inzaghi a Sky Sport. "Sarà una partita difficile- prosegue Inzaghi - perchè contro questo Foggia non è facile per nessuno, proveremo a qualificarci matematicamente oggi per i play off, un grande obiettivo".