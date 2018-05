Venezia, Inzaghi: "Non pensiamo al secondo posto"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A Sky Sport, prima della gara contro la Pro Vercelli, parla l'allenatore del Venezia, Filippo Inzaghi: "Non dobbiamo preoccuparci degli avversari. La Pro Vercelli ha battuto il Parma, sarà una gara complicata, su un campo difficile. Dobbiamo proseguire su quanto fatto finora. Dobbiamo chiudere i conti al più presto per i playoff. Secondo posto? Non guardo davanti, siamo partiti per salvarci e non abbiamo festeggiato la permanenza in B. Per ora cerchiamo di certificare la nostra presenza davanti. Abbiamo tre squadre davanti a noi, tre squadroni. Impensabile che succeda qualcosa di grosso. Noi pensiamo a vincere, poi guardaremo gli altri".