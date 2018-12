Venezia, Vrioni al 90': "Meritavamo la vittoria"

Finisce 1-1 tra Foggia e Venezia. A Dazn interviene il centravanti del club lagunare, Giacomo Vrioni. Queste le sue parole: "Emozione bella, indescrivibile. Meritavamo la vittoria per quanto visto durante il match. Peccato per il palo, bisogna continuare così, però, lottare gara dopo gara, allenamento dopo allenamento. Cura Zenga? Ci ha dato la cattiveria giusta, la voglia di rimetterci in gioco. Stiamo facendo prestazioni importanti con lui. Gol? Lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza".