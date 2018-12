Venezia, Zenga: "Sono soddisfatto, abbiamo mostrato personalità"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Venezia pareggia 1-1 contro il Foggia. A fine gara, presso la sala stampa dello Zaccheria, interviene l'allenatore dei lagunari, Walter Zenga. Ecco quanto evidenziato da Triveneto Goal: “Sono soddisfatto perché la squadra ha mostrato personalità. Alla fine siamo venuti fuori molto bene e la partita è stata giocata con coraggio e intelligenza. Abbiamo creato i presupposti per poter fare bene e tornare a casa col bottino pieno, disputando una grande partita di sacrificio ed attenzione. Sono orgoglioso della prestazione della mia squadra, non era facile su questo campo caldo e ricco di passione e stavamo quasi riuscendo nell’impresa di vincere, direi con merito. Non giudico mai gli avversari, i problemi che hanno li sanno loro. Oggi al Foggia mancavano giocatori importanti, c’è da considerare anche questo. E’ vero che hanno 9 punti ma è come se ne avessero 17".