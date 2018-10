Ventura ricorda: "Insigne out? In Nazionale c'erano altri problemi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giampiero Ventura, negli studi Mediaset durante la trasmissione Pressing, ha parlato di Lorenzo Insigne e delle sue scelte quando era ancora ct della Nazionale: "Quando ero lì i problemi erano altri, chi pensava che il problema fosse se giocava oppure no Insigne era fuori strada. Ancelotti? La sua è stata un’ottima intuizione, prima Insigne faceva soprattutto assist, oggi invece fa soprattutto gol. Ma dietro a questa intuizione ci sono quattro mesi di lavoro, non certo le 48 ore che si hanno in Nazionale: le chiacchiere quindi se le porta via il vento, conta aver la possibilità di poter lavorare. Dopo le ultime due gare della Nazionale nessuno parlava di Insigne o per lo meno non in questi termini: bisogna essere un attimo coerenti. In questo nuovo ruolo ha sorpreso tutti, questo significa che è stata un’intuizione e bisogna dire bravo all’allenatore. Il Napoli sta facendo bene ma l’anno scorso ha fatto 91 punti, non parliamo di un exploit", le parole dell'ex ct della selezione azzurra.