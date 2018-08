Ventura: "Tante squadre definite anti-Juve, Napoli resta il vero avversario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale che ha parlato del Napoli e del campionato di Serie A. "Ancelotti non è solo un grande allenatore ma anche una persona intelligente, non sprecando il lavoro del predecessore. Poi settimana dopo settimana metterà qualcosa di suo. Hanno parlato di tanti anti-Juve ma resta sempre il Napoli dei 91 punti. L'Inter ha fatto grandi acquisti ma, come accaduto anche al Milan l'anno scorso, non hai certezza di risultato. La squadra di Spalletti è partita male, nessuno immaginava un punto in due gare", ha detto.