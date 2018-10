Veron su Lazio-Inter: "Saranno i dettagli a decidere la partita"

Juan Sebastian Veron, doppio ex della prossima sfida tra Lazio e Inter, ha parlato a Interdipendenza.net: "Ho bellissimi ricordi. Con la Lazio il mio primo scudetto, l’affetto della città, i tifosi, gli addetti ai lavori - riporta Lalaziosiamonoi.it - Mi hanno fatto sentire a casa e ancora oggi mi chiamano, mi mandano messaggi. Rimani nella storia. Con l’Inter lo stesso, non ho altre parole che non siano di affetto. Sono contento di essere stato in due società così, con una storia. Le tre squadre con cui ho giocato, Parma incluso, erano delle big. Quando si vince e si raggiungono traguardi non è mai una casualità. È perchè c’è una società forte, unità tra giocatori e allenatori. Bisogna avere gli stessi sentimenti condivisi con tutti. Questo mi accomuna con tutte e tre le società. Oggi Lazio e Inter sono due squadre forti. La Lazio con Simone Inzaghi è lì. L’Inter si è ripresa con una serie di partite vinte e sta facendo la sua stagione. Spero che sia una partita bella, molto tattica. Le piccole cose, i dettagli, potranno definire la partita".