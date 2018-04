Verona, affaticamento agli adduttori per Marcel Buchel

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Allenamento mattutino per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in preparazione del match contro il Genoa di lunedì. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, si è divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro il Sassuolo, riscaldamento, lavoro di forza e trasformazione per gli altri. Per questi ultimi, a chiudere la seduta anche degli esercizi dedicati al possesso palla e una partitella.

Lavoro differenziato sul campo per Simone Calvano, Deian Boldor e Marco Ezio Fossati. Terapie per Marcel Buchel, a causa di un affaticamento agli adduttori.