Samuel Di Carmine, attaccante dell'Hellas Verona, parla a Dazn, dopo la vittoria ottenuta contro il Pescara. Queste le sue parole: "Siamo una squadra unita, un gruppo davvero compatto. Siamo stati bravi a risorgere dopo un periodo brutto. Due vittorie importanti. Mi dispiace per il palo, già il terzo quest'anno. Volevo fare gol su azione, ma conta il risultato. Il nostro obiettivo rimane la Serie A. Dualismo con Pazzini? Beh, sicuramente non è il massimo, ma io voglio far bene e continuare a fare così".